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Бурзаковский Леонтий Емельянович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Бурзаковский Леонтий Емельянович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11180081/
География
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
10.03.1897 ст.
04.08.1983
Косовка, Одеська область
10.03.1897
Неизвестно
ур.Кодаешты Аккерманского уезда

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