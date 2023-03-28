Бурзаковский Леонтий Емельянович
Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
- ФИО
- Бурзаковский Леонтий Емельянович
- Источник
- https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11180081/
- География
- Бессарабская губерния, Аккерманский уезд
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
10.03.1897 ст.
04.08.1983
10.03.1897
Неизвестно
ур.Кодаешты Аккерманского уезда