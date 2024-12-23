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Головин Александр Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Головин Александр Иванович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital680336/
География
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Ростиловская волость, Крохино

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1880
Между 1950 и 1959
Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

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