Довыденков Григорий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДовыденков Григорий Ефимович

Довыденков Григорий Ефимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Довыденков Григорий Ефимович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital992285/
География
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Засосенская волость

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
07.01.1895
18.11.1959
Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.