Доброшасов (Доброшнов, Добрашнов) Гавриил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доброшасов (Доброшнов, Добрашнов) Гавриил Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Доброшасов (Доброшнов, Добрашнов) Гавриил Андреевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1130814/
География
Пермская губерния, Шадринский уезд

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