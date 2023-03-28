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Ануркин Даниил Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ануркин Даниил Петрович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11845975/
География
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Никольская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
08.12.1886 ст.
Неизвестно
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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