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Кабанец (Кабаниц, Кобанец, Кобаниц) Андрей Вакулович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Кабанец (Кабаниц, Кобанец, Кобаниц) Андрей Вакулович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1828213/
География
Волынская губерния, Ровенский уезд

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