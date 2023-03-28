Ерош Логин (Логгин, Логвин) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрош Логин (Логгин, Логвин) Григорьевич

Ерош Логин (Логгин, Логвин) Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ерош Логин (Логгин, Логвин) Григорьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11382582/
География
Курская губерния, Грайворонский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.