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Додобаев (Додобоев) Лутари

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Додобаев (Додобоев) Лутари
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1132379/
География
Скобелевская губ., Маргланский уезд, Косымаджанская вол., н.п. Самильтуда

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