Лысенко Онисий (Анисий) Никофорович (Никифорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Онисий (Анисий) Никофорович (Никифорович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Лысенко Онисий (Анисий) Никофорович (Никифорович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13115657/
География
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Солонянская волость

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