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Минаш Болеслав

Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Минаш Болеслав
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30532524/
География
Калишская губерния

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