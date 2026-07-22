Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
Минаш Болеслав
- ФИО
- Минаш Болеслав
- Источник
- https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30532524/
- География
- Калишская губерния
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