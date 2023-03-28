Литвиненко Иллорион (Илларион) Довидович (Давидович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко Иллорион (Илларион) Довидович (Давидович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Литвиненко Иллорион (Илларион) Довидович (Давидович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11852459/
География
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд

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