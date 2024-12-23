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Евфанов (Ифанов, Ефанов) Михаил Конович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Евфанов (Ифанов, Ефанов) Михаил Конович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1528207/
География
Курская губерния, Тимский уезд, Успенская волость, Становое

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