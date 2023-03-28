Стефан (Степан, Михайлов) Дорофей (Степан) Михайлович (Дорофеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан (Степан, Михайлов) Дорофей (Степан) Михайлович (Дорофеевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Стефан (Степан, Михайлов) Дорофей (Степан) Михайлович (Дорофеевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30164020/
География
Таврическая губерния

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