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Габдуль Валеев (Габдуль Валиев) Миндгалий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Габдуль Валеев (Габдуль Валиев) Миндгалий
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital775485/
География
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Стерлитамакская волость, Сарлы

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