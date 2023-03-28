Заводь (Завод, Завад) Альфред Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаводь (Завод, Завад) Альфред Карлович

Заводь (Завод, Завад) Альфред Карлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Заводь (Завод, Завад) Альфред Карлович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1652701/
География
Калишская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.