Сандугей Алескандр (Александр) Митроыанович (Митрофанович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандугей Алескандр (Александр) Митроыанович (Митрофанович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Сандугей Алескандр (Александр) Митроыанович (Митрофанович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14288754/
География
Киевская губерния, Васильковский уезд, Барахтянская волость, Тростинка

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