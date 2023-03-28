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Зинкин (Зенкин, Зинков) Федор Данилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Зинкин (Зенкин, Зинков) Федор Данилович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1769554/
География
Черниговская губерния, Стародубский уезд, Лыщицкая волость

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