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Теников (Тоников, Теняков) Никита Трофимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Теников (Тоников, Теняков) Никита Трофимович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1886587/
География
Область войска Донского

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