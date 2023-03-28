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Тургенко (Турчинко, Турченко) Никифор Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Тургенко (Турчинко, Турченко) Никифор Иванович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital2008701/
География
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Лунговская волость

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