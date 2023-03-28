Зенин (Зинен, Зинен) Сидор Сазонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗенин (Зинен, Зинен) Сидор Сазонович

Зенин (Зинен, Зинен) Сидор Сазонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Зенин (Зинен, Зинен) Сидор Сазонович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1769741/
География
Смоленская губерния, Ельнинский уезд, Мархоткинская волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.