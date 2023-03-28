Ставковский Хаим Лейбка Мошков Аронов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтавковский Хаим Лейбка Мошков Аронов.

Ставковский Хаим Лейбка Мошков Аронов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ставковский Хаим Лейбка Мошков Аронов.
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14280195/
География
Варшавская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.