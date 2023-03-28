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Бардин Федор Дорофеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Бардин Федор Дорофеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12122316/
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Троицкая волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
18.09.1888 ст.
04.03.1915 ст.
Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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