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Деминтиюк (Диментиюк, Деминтюк) Валериан Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Деминтиюк (Диментиюк, Деминтюк) Валериан Васильевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1073156/
География
Гродненская губ., Бр.-Литовский уезд, Кустенская вол., н.п. Такари

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