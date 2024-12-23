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Изюмов Яков Максимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Изюмов Яков Максимович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1965425/
География
Ярославская губерния, Моложский уезд, Янская волость, Тчанова

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
21.10.1886
Неизвестно
Тчанова, Янская волость, Мологский уезд

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