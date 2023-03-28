Железников (Жельзников, Железняков) Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелезников (Жельзников, Железняков) Иван Сергеевич

Железников (Жельзников, Железняков) Иван Сергеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Железников (Жельзников, Железняков) Иван Сергеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1599645/
География
Рязанская губерния, Данковский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.