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Лошев (Люшев, Лешев) Николай Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Лошев (Люшев, Лешев) Николай Григорьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30544521/
География
Вологодская губерния

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