Заваротный (Заворотний, Заваротний, Заворотный) Ларион Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заваротный (Заворотний, Заваротний, Заворотный) Ларион Кузьмич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Заваротный (Заворотний, Заваротний, Заворотный) Ларион Кузьмич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1787821/
География
Киевская губерния, Киевский уезд, Трипольская волость

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