Заливатский (Золеватский, Золевацкий) Феодосий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заливатский (Золеватский, Золевацкий) Феодосий Кузьмич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Заливатский (Золеватский, Золевацкий) Феодосий Кузьмич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1772896/
География
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Криничанско-Николаевская волость

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