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Банкович Иван (Ян) Иванович (Янович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Банкович Иван (Ян) Иванович (Янович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital630926/
География
Лифляндская губерния, Рижский уезд

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