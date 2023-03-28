Домберг (Дамбирг, Дамберг) Герман Амсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домберг (Дамбирг, Дамберг) Герман Амсович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Домберг (Дамбирг, Дамберг) Герман Амсович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1205719/
География
Лифляндская губерния, Рижский уезд

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