Гараф (Гараф Алеев) Алеев Алеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГараф (Гараф Алеев) Алеев Алеевич

Гараф (Гараф Алеев) Алеев Алеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Гараф (Гараф Алеев) Алеев Алеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital653991/
География
Казанская губерния, Казанский уезд, Больше-Атнинская волость, Нижняя Береске

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.