Асулбаев Давлот Керей Давлет Гильдс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсулбаев Давлот Керей Давлет Гильдс.

Асулбаев Давлот Керей Давлет Гильдс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Асулбаев Давлот Керей Давлет Гильдс.
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14314653/
География
Оренбургская губерния, Орский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.