Васипенко (Васепенко, Васиненко) Феодор Аврамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васипенко (Васепенко, Васиненко) Феодор Аврамович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Васипенко (Васепенко, Васиненко) Феодор Аврамович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1244400/
География
Могилёвская губерния, Горецкий уезд, Баевская волость

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