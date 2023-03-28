Ататин (Атутин) Егор (Георгий) Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ататин (Атутин) Егор (Георгий) Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ататин (Атутин) Егор (Георгий) Степанович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital160058/
География
Астраханская губерния, Енотаевский уезд, Никольская волость

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