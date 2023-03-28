Мосний Пантейлемон (Пантелеймон) Севастянович (Севастьянович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосний Пантейлемон (Пантелеймон) Севастянович (Севастьянович)

Мосний Пантейлемон (Пантелеймон) Севастянович (Севастьянович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Мосний Пантейлемон (Пантелеймон) Севастянович (Севастьянович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13913227/
География
Киевская губерния, Уманский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.