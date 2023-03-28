Онойцев (Анойцев, Опойцев, Апойцев) Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнойцев (Анойцев, Опойцев, Апойцев) Александр Павлович

Онойцев (Анойцев, Опойцев, Апойцев) Александр Павлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Онойцев (Анойцев, Опойцев, Апойцев) Александр Павлович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30199379/
География
Саратовская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close