Яхаф (Зигмунд) Сигизмунд (Яхаф) Готфридович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхаф (Зигмунд) Сигизмунд (Яхаф) Готфридович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Яхаф (Зигмунд) Сигизмунд (Яхаф) Готфридович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30530593/
География
Лифляндская губерния

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