Кагиров Ислам Мугамед (Мухамед) Шарип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКагиров Ислам Мугамед (Мухамед) Шарип

Кагиров Ислам Мугамед (Мухамед) Шарип

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Кагиров Ислам Мугамед (Мухамед) Шарип
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30527088/
География
Оренбургская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.