Заржицкий Аксентий (Авксентий) Пракофьевич (Прокофьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заржицкий Аксентий (Авксентий) Пракофьевич (Прокофьевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Заржицкий Аксентий (Авксентий) Пракофьевич (Прокофьевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13182011/
География
Волынская губерния, Владимир-Волынский уезд, Новодворская волость

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