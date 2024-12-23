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Смыков Федор Константинович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Смыков Федор Константинович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1950167/
География
Вологодская губерния, Никольский уезд, Березниковская волость, Грушино

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
10.08.1896
Неизвестно
Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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