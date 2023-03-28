Крючков Ивон (Иван) Емелионович (Емельянович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючков Ивон (Иван) Емелионович (Емельянович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Крючков Ивон (Иван) Емелионович (Емельянович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14679474/
География
Волынская губерния, Овручский уезд, Юровская волость

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