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Новиков Филип (Филипп) Кирилович (Кириллович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Новиков Филип (Филипп) Кирилович (Кириллович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14029808/
География
Томская губерния, Бийский уезд

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