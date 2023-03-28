Гудилюк Аксентий (Авксентий) Миленьтиевич (Мелентиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудилюк Аксентий (Авксентий) Миленьтиевич (Мелентиевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Гудилюк Аксентий (Авксентий) Миленьтиевич (Мелентиевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14118616/
География
Гродненская губерния, Брестский уезд

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