Ливандовский Инокентий (Иннокентий) Антоневич (Антонович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛивандовский Инокентий (Иннокентий) Антоневич (Антонович)

Ливандовский Инокентий (Иннокентий) Антоневич (Антонович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ливандовский Инокентий (Иннокентий) Антоневич (Антонович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14279894/
География
Варшавская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.