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Лепин Андрей Индрикович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Лепин Андрей Индрикович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_nagrazhdenie35022930/
География
Витебская губерния, Двинский уезд

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
дер. Лачи, Двинского уезда, Витебской губ.

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