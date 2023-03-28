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Дича (Деча, Дечо) Алексей Игнатьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Дича (Деча, Дечо) Алексей Игнатьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1249106/
География
Псковская губерния, Островский уезд, Туровецкая волость

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