Акбашов Халют Лецыф Ант Латыф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акбашов Халют Лецыф Ант Латыф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Акбашов Халют Лецыф Ант Латыф.
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14816676/
География
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Миркитлинская волость

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