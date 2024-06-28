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Завалишин Георгий (Егор) Иосифович (Осипович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Завалишин Георгий (Егор) Иосифович (Осипович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1652060/
География
Воронежская губерния, Землянский уезд, Красно-Долинская волость, Котовка

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