Юдин Варлаам (Варлам) Сазонович (Созонович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Варлаам (Варлам) Сазонович (Созонович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Юдин Варлаам (Варлам) Сазонович (Созонович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13998164/
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Першинская волость, Першинское

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