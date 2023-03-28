Балык Диментий (Дементий) Кодратович (Кондратьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балык Диментий (Дементий) Кодратович (Кондратьевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Балык Диментий (Дементий) Кодратович (Кондратьевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12589981/
География
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Коротнянская волость

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